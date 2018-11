Nach dem tödlichen Unfall an der S-Bahn-Haltestelle Ostendstraße in Frankfurt gibt es neue Erkenntnisse. Offenbar lag einer der drei beteiligten Männer hilflos im Gleisbett. Zwei andere versuchten womöglich ihm zu helfen.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Toter und Verletzte bei S-Bahn-Unfall [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Nach dem Tod eines 17-Jährigen in Frankfurt dauern die Ermittlungen der Bundespolizei an. Der aus Hanau stammende Jugendliche war am Dienstag gemeinsam mit zwei 44 Jahre alten Männern von einer einfahrenden S-Bahn an der Haltestelle Ostendstraße erfasst worden. Während der 17-Jährige noch vor Ort starb, wurden die beiden wohnsitzlosen Männer bei dem Unfall verletzt.

Zeugenaussagen legen nahe, dass eine der drei betroffenen Personen hilflos in dem Gleisbett lag, wie die Bundespolizei am Mittwochmittag mitteilte. Demnach könnten die anderen beiden ihm zur Hilfe geeilt sein, bevor die S-Bahn einfuhr. Unklar sei derzeit noch, wer im Gleis lag und wer helfen wollte. Das sei noch Gegenstand der Ermittlungen.

Verletzte liegen im Krankenhaus

Einer der beiden 44-Jährigen war bei dem Unfall schwer verletzt worden, der andere leicht. Beide liegen in unterschiedlichen Krankenhäusern. Der Lokführer und zwei Reisende am Gleis erlitten einen Schock und mussten ebenfalls behandelt werden.

In der Folge des Unfalls war es im Feierabendverkehr über mehrere Stunden zu starken Behinderungen gekommen. Unter anderem konnten die S-Bahnen im Frankfurter Tunnel nicht fahren.