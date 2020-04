Tödlicher Streit in Schrebergarten

Alsfeld Tödlicher Streit in Schrebergarten

In einer Kleingartenanlage in Alsfeld (Vogelsberg) ist am Samstag ein 47 Jahre alter Mann getötet worden.

Die Polizei nahm vor Ort einen 37-jährigen Verdächtigen fest. Zur Tatwaffe teilten die Beamten nichts mit. Den Angaben zufolge war der Tat ein Streit zwischen den beiden Männern vorausgegangen. Der Hintergrund ist noch unklar.