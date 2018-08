Experten der Spurensicherung untersuchen das Haus in Laubach-Gonterskirchen.

Bild © picture-alliance/dpa

Fünf Angeklagte stehen in Gießen vor Gericht - sie sollen ein Paar in Laubach überfallen und den Mann getötet haben. Das Opfer war offenbar in umfangreiche Drogengeschäfte verwickelt.

Nach einem brutalen Raubüberfall mit einem Todesopfer im mittelhessischen Laubach (Gießen) hat am Dienstag der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter begonnen. Die fünf Männer im Alter zwischen 19 und 41 Jahren stehen seit Dienstag unter anderem wegen Mordes, Raubes und besonders schwerer Brandstiftung vor dem Landgericht Gießen. Drei der fünf Angeklagten kündigten an, im Prozess auszusagen.

Drogengeschäfte im großen Stil

Bei der Tat im November 2017 wurde das Paar in seinem Haus überfallen, der Mann starb durch Schläge und Tritte, die Täter legten anschließend Feuer. Die 59-jährige Frau konnte sich gefesselt ans Fenster bewegen und wurde von Nachbarn aus der brennenden Wohnung gezogen. Sie überlebte schwer verletzt.

Der Hintergrund des brutalen Überfalls sollen Drogengeschäfte im großen Stil gewesen sein, in die das 57 Jahre alte Opfer verwickelt war. Ein 31-Jähriger und sein 37 Jahre alter Cousin aus Friedrichsdorf (Hochtaunus) wurden noch am Abend des Tattags festgenommen.

Die drei anderen Angeklagten im Alter von 19, 34 und 41 Jahren wohnten zuletzt in Belgien und waren nach Überzeugung der Ermittler extra für den Überfall nach Deutschland eingereist. Sie wurden im Januar und Februar aufgrund europäischer Haftbefehle in Spanien, den Niederlanden und Belgien ergriffen und nach Deutschland ausgeliefert.

