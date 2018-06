Tödlicher Unfall: 38-Jähriger verliert in einer Ausfahrt die Kontrolle

Gegen Baum gekracht Tödlicher Unfall: 38-Jähriger verliert in einer Ausfahrt die Kontrolle

Ein Mann aus Reinheim ist bei einem schweren Verkehrsunfall bei Darmstadt ums Leben gekommen. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte gegen einen Baum.

Rettungswagen im Einsatz. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

In der Nähe von Darmstadt ist es am Samstag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 38-Jähriger verlor in einer Ausfahrt die Kontrolle über seinen Mazda und krachte gegen einen Baum. Das teilte die Polizei mit.

Demnach kam der Mann aus Reinheim gegen 6.20 Uhr in der Ausfahrt Roßdorf-Ost von der B26 auf die B38 nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte gegen den Baum. Die Verletzungen waren so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Pkw bei Überholvorgang touchiert

Kurz vor dem Unfall soll der 38-Jährige bei einem Überholvorgang noch einen anderen Pkw touchiert haben, wie die Polizei mitteilte. Der 55-jährige Fahrer des anderen Wagens blieb jedoch unverletzt.

Noch ist unklar, ob der Mazda-Fahrer eventuell zu schnell unterwegs war. Ein Gutachter soll die Unfallursache klären. Die Ausfahrt wurde für die Rettungs- und Bergungsarbeiten komplett gesperrt.

Sendung: hr1, 30.06.2018, 10 Uhr