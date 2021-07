Die Autobahn A5 ist derzeit zwischen den Anschlussstellen Alsfeld-Ost und Alsfeld-West in Fahrtrichtung Frankfurt voll gesperrt. Laut einer Mitteilung der Polizei war ein mit drei Personen besetzter Pkw gegen 4.50 Uhr in den Sperranhänger einer Baustellen-Absicherung geprallt. Der Beifahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, der Fahrer und ein weiterer Insasse kamen ins Krankenhaus.