Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge in Karben (Wetterau) ist ein Mann ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, saß der Getötete am Donnerstagmorgen allein in seinem Pkw, als er aus ungeklärter Ursache auf der B3 in den Gegenverkehr geriet. Er stieß mit einem mit vier Personen besetzten Pkw zusammen. Die Insassen erlitten dabei keine schweren Verletzungen. Die B3 am Unfallort in Okarben war mehrere Stunden gesperrt.