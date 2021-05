Rettungskräfte an der Unfallstelle auf der A5 bei Fernwald. Für einen der Fahrer kam die Hilfe zu spät.

Rettungskräfte an der Unfallstelle auf der A5 bei Fernwald. Für einen der Fahrer kam die Hilfe zu spät. Bild © Michael Seeboth (hr)

Transporter kracht in Lkw

Beim Zusammenstoß eines Transporters mit einem Lastwagen auf der A5 bei Fernwald ist einer der Fahrer ums Leben gekommen. Der Verkehr in Richtung Frankfurt staute sich auf mehreren Kilometern.

Nach den bisherigen Informationen der Polizei ist am Dienstagmorgen auf der A5 zwischen Fernwald (Gießen) und Gambacher Kreuz ein Transporter auf einen Lastwagen aufgefahren. Beim Aufprall starb einer der Fahrer. Auf Fotos vom Unfallort ist zu sehen, dass die Fahrerkabine des Transporters stark eingedrückt war. Vermutlich saß darin der tödlich Verunglückte. Wie alt er war, blieb zunächst ebenso unklar wie der Unfallhergang.

Die Polizei sperrte die Autobahn in Richtung Frankfurt wegen der Bergungsarbeiten. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr an der Unfallstelle auf neun Kilometern. Am Mittag waren nicht mehr alle Spuren dicht, aber Reisende brauchten nach Polizeiangaben mindestens eine Stunde länger.

