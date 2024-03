Auf einer Baustelle der ICE-Schnellstrecke zwischen Frankfurt und Köln ist ein Arbeiter von einem Bauzug erfasst worden. Der 21-Jährige starb an seinen schweren Verletzungen. Die Bahnstrecke war in Richtung Limburg stundenlang gesperrt.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Bundespolizei Donnerstag früh gegen 2.30 Uhr bei Raunheim (Groß-Gerau) nahe dem Frankfurter Flughafen. Auf einer Baustelle an der ICE-Schnellstrecke zwischen Frankfurt und Köln habe sich ein Arbeiter im Gleis aufgehalten, als sich ein Bauzug in Bewegung setzte.

Von Zug erfasst und mitgeschleift

Der 21-Jährige sei von dem Zug erfasst und mitgeschleift worden. Er sei schwer verletzt im Gleis liegen geblieben.

Rettungskräfte brachten den Arbeiter laut Bundespolizei nach einer Erstversorgung in das Frankfurter Universitätsklinikum, wo er seinen schweren Verletzungen erlag. Der Lokführer des Bauzugs habe einen Schock erlitten, er musste im Dienst abgelöst werden.

Strecke stundenlang gesperrt

Wegen des Rettungseinsatzes war die Schnellstrecke in Richtung Limburg am Donnerstag bis 10.45 Uhr gesperrt, wie die Bundespolizei weiter mitteilte. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt. Die Bundespolizei kündigte Ermittlungen an.