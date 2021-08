Bei Bauarbeiten an einem Stall in Kalbach (Fulda) ist am Freitag ein 35-jähriger Mann tödlich verletzt worden.

Nach Polizeiangaben vom Montag waren mehrere Menschen mit Arbeiten an dem Dach beschäftigt. Ein Kran war auch im Einsatz. Ein Bauteil verletzte den Mann so schwer, dass er später starb. Der genaue Hergang wird nun untersucht.