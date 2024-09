Zwischen Cornberg und Rotenburg in Osthessen ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Fahrradfahrer und ein Motorradfahrer stießen zusammen. Der Radfahrer kam dabei ums Leben.

Veröffentlicht am 01.09.24 um 16:16 Uhr

Einsatzfahrzeuge an der Unfallstelle auf der K50. Bild © osthessen-news.de

Auf der Kreisstraße 50 im Landkreis Hersfeld-Rotenburg ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag ein Fahrradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte der 57-Jährige gegen 11.30 Uhr mit einem 53 Jahre alten Motorradfahrer.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Radfahrer starb noch an der Unfallstelle zwischen Rotenburg-Erkshausen und Cornberg-Rockensüß an seinen schweren Verletzungen. Der Motorradfahrer kam mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Wie genau es zu dem Unfall kam, soll ein Gutachter klären. Die K50 war mehrere Stunden lang gesperrt.