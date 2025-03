Ein 24-Jähriger ist auf einer Landstraße im Kreis Kassel von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der Mann war Sonntagfrüh bei Schauenburg unterwegs, als ihn das Auto von hinten erfasste.

Der tödliche Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 5.40 Uhr auf der L3215 zwischen den Schauenburger Ortsteilen Hof und Elgershausen, wie die Polizei mitteilte. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit an der Unfallstelle beträgt 100 km/h.

"Fußgänger verstarb noch an der Unfallstelle"

Der 24-Jährige lief auf der Fahrspur in Richtung Kassel, als er von hinten von einem Auto erfasst wurde, das in gleicher Richtung unterwegs war. "Der Fußgänger verstarb noch an der Unfallstelle, der 35-jährige Fahrer des Pkw und sein 53-jähriger Mitfahrer erlitten einen Schock", hieß es von der Polizei.

Die Landstraße war wegen des Einsatzes von Rettungskräften vorübergehend gesperrt. Das Auto wurde beschlagnahmt, ein Gutachter soll den Unfallhergang rekonstruieren.