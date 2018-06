Auf der B54 in Hohenstein im Taunus ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Mann war auf die Gegenfahrbahn geraten.

In einer Rechtskurve der Bundesstraße 54 ist ein 56 Jahre alter Motorradfahrer am Freitagabend bei Hohenstein (Rheingau-Taunus) auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Der aus Wiesbaden stammende Mann erlag nach Angaben der Polizei noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Er war aus Richtung Limburg kommend in Richtung Bad Schwalbach unterwegs gewesen. Der Fahrer des Sattelzuges, ein 61 Jahre alter Mann aus dem Westerwald, erlitt einen Schock. Wie genau es zu dem Unfall kam, soll ein Sachverständiger ermitteln.

Straße drei Stunden gesperrt

Das Motorrad wurde bei dem Zusammenprall total beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 20.000 Euro. Die B54 blieb rund drei Stunden lang bis 21 Uhr voll gesperrt.

Auf hessischen Straßen hatten sich am Mittwoch erst zwei tödliche Motorradunfälle ereignet. In Haiger (Lahn-Dill) übersah ein Autofahrer einen 29-Jährigen und dessen Maschine fuhr ihn beim Linksabbiegen um. Wenige Stunde zuvor war ein 33 Jahre alter Motorradfahrer im Darmstädter Stadtteil Wixhausen ums Leben gekommen. Er stieß mit einem Auto zusammen, dessen Fahrer vor ihm auf der Straße wenden wollte.

Sendung: hr-iNFO, 29.06.2018, 22 Uhr