Ein Lastwagen hat in Bad Hersfeld an einer Ampel eine Fußgängerin überrollt. Die 87-Jährige kam bei dem Unfall ums Leben.

Ein Lastwagen hat in der Bad Hersfelder Innenstadt eine 87 Jahre alte Frau erfasst und tödlich verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand war die Frau am Mittwochmorgen an einer Kreuzung mit Ampel unter den anfahrenden Lastwagen geraten, wie ein Sprecher der Polizei Fulda am Mittwoch mitteilte.

Wie es genau zu dem Unfall kam, werde derzeit noch ermittelt. Die Polizei sucht dafür auch nach Zeugen. Die Bundesstraße 324 war im Bereich der Unfallstelle zwischen dem Mitmachmuseum "Wortreich" und dem Hauptfriedhof mehrere Stunden voll gesperrt.