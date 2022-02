Die Unfallstelle in Offenbach.

Die Unfallstelle in Offenbach. Bild © 5vision media

Tödlicher Unfall in Offenbach: Zebrastreifen war noch nicht freigegeben

Eine Jugendliche ging im Dunkeln über einen Zebrastreifen am Offenbacher Kaiserlei und wurde überfahren. Sie starb. Nun ist klar: Der Fußgängerüberweg war noch nicht freigegeben, eine provisorische Ampel zwischenzeitlich wieder entfernt worden.

Der Zebrastreifen, auf dem eine junge Fußgängerin am vergangenen Mittwochabend am Kaiserlei von einem Auto erfasst und getötet wurde, war noch nicht für den Verkehr freigegeben. Das teilte die Stadt Offenbach am Dienstag mit.

"Der Fußgängerüberweg ist bisher nicht fertiggestellt und nicht von der Straßenverkehrsbehörde frei gegeben", heißt es in der Mitteilung. Demnach hatte die Stadt eine Baufirma mit dem Fußgängerüberweg beauftragt und wurde während der Bauarbeiten eine provisorische Fußgänger-Ampel installiert.

Zwei Tage später war ein Vor-Ort-Termin vorgesehen

"Offenkundig wurde die provisorische Ampel zwischenzeitlich entfernt, obwohl sie bis zur Fertigstellung des kompletten Fußgängerüberwegs hätte stehen bleiben sollen", heißt es weiter. Warum dies so war, werde derzeit untersucht. Für den 18. Februar war mit der Baufirma ein Termin vor Ort vorgesehen. Zuerst hatte die Offenbach-Post über die neuen Erkenntnisse zu dem Unfall berichtet.

Zwei Tage vor diesem Termin war eine 17-Jährige gegen 20.15 Uhr über den nicht freigegebenen Zebrastreifen auf der Kaiserleistraße gegangen. Dort wurde sie von einem 31-Jährigen mit dem Auto überfahren, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Trotz der Versuche, die Jugendliche wiederzubeleben, starb sie noch an der Unfallstelle in der Nähe einer Autobahnbrücke der A661.

Mobile Ampel wieder in Betrieb

Danach hat die Abteilung Verkehrswegebau der Stadt Offenbach wieder eine mobile Ampel in Betrieb nehmen und die neue Beschilderung des Fußgängerüberwegs abkleben lassen. Es sei bekannt gewesen, dass die Beleuchtung wegen langer Lieferzeiten noch nicht installiert war, teilte die Stadt weiter mit. Auch aus diesem Grund sei der Zebrastreifen noch nicht freigegeben gewesen.