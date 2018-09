Auf einer Landstraße bei Marburg ist am Mittwochabend ein Radfahrer von einem Auto überrollt und getötet worden. Der 69-Jährige war zuvor gestürzt und auf der Straße liegen geblieben.

Archivbild Bild © picture-alliance/dpa

Zu einem tragischen Unfall mit tödlichem Ausgang ist es am Mittwochabend auf einer Landstraße bei Marburg-Dagobertshausen gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein 69-Jähriger sein Fahrrad kurz nach 20 Uhr die Straße entlang geschoben, als er aus ungeklärten Gründen stürzte und auf der Fahrbahn liegenblieb.

Zwei Autos fahren in Unfallstelle

Zwei Autofahrer, die aus Richtung Marburg kamen an, hielten an, um zu helfen. Zwei weitere Autos, die in der Gegenrichtung unterwegs waren, seien dann in die Unfallstelle gefahren, so ein Polizeisprecher. Dabei wurde der auf der Straße liegende Mann überrollt.

Der 69-Jährige erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Straße war wegen der Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt.

Sendung: hr-iNFO, 26.09.2018, 23.00 Uhr