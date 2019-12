In der Nähe von Friedberg sind am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags zwei Autos frontal zusammengestoßen. Für beide Fahrer und zwei Hunde kam jede Hilfe zu spät.

Bei einem Frontalzusammenstoß am späten Mittwochabend sind in der Nähe von Friedberg zwei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Beide Fahrer sterben an der Unfallstelle

Ein 47-Jähriger überholte demnach gegen 23 Uhr mehrere Fahrzeuge auf der B455, als er auf Höhe der Warthfeldsiedlung frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammenstieß. Der Aufprall war so heftig, dass der 47-Jährige aus seinem Fahrzeug geschleudert wurde. Der Mann aus Wölfersheim (Wetterau) verstarb noch an der Unfallstelle.

Auch der 55-jährige Fahrer des anderen Wagens erlitt bei dem Zusammenprall tödliche Verletzungen und starb ebenfalls an der Unfallstelle. Seine 47 Jahre alte Ehefrau, die mit im Auto saß, erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei tote Hunde

An dem Unfall war auch noch ein drittes Fahrzeug beteiligt, das hinter dem Ehepaar fuhr. Der 27 Jahre alte Fahrer aus Friedberg wurde leicht verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr kamen bei dem Unfall auch zwei Hunde ums Leben.

Die Bundesstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. Neben dem Rettungsdienst war die Feuerwehr mit etwa 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden und wurden sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen beauftragt, den Unfallhergang zu rekonstruieren.

Sendung: hr-iNFO, 26.12.2019, 7 Uhr