Nach einem Tötungsdelikt in Frankfurt hat die Polizei einen 38 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, war nach dem Fund der toten Frau am 22. Januar in einem Wohnwagen auf einem Gelände am Frankfurter Ostbahnhof schnell klar, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelte.

Umfangreiche Ermittlungen hätten nun zu der Festnahme geführt. Die 40 Jahre alte Frau sei unverschuldet obdachlos geworden und habe den leerstehenden Wohnwagen als Schlafplatz genutzt. Zu den Tat-Hintergründen wurde nichts bekannt.