Die Polizei hat in einer Wohnung in Wiesbaden eine leblose Person gefunden. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus.

Gegen 8.45 Uhr am Samstagmorgen wurde die Polizei in die Wiesbadener Innenstadt gerufen. In einem Haus in der Bärenstraße fanden die Beamten eine leblose Person, wie ein Sprecher der Polizei dem hr sagte. Die Identität des Toten ist noch unklar. Das Opfer weise "massive Spuren von Gewalt" auf. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus.

Die Polizei war am Vormittag noch mit einem Großaufgebot vor Ort, um Spuren zu sichern. Laut Radio FFH soll es sich bei dem Opfer um einen Besitzer mehrerer Gaststätten in Wiesbaden handeln.

Sendung: hr-iNFO, 31.08.2019, 12:20 Uhr