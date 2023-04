Um Spuren zu sichern, haben Einsatzkräfte am Fundort der Leiche einen Pavillon aufgestellt.

Um Spuren zu sichern, haben Einsatzkräfte am Fundort der Leiche einen Pavillon aufgestellt. Bild © osthessen-news.de

Mann in Fulda getötet

Tötungsdelikt: Leiche eines 38-Jährigen in Fulda entdeckt

Am Aschenberg in Fulda hat ein Passant eine männliche Leiche entdeckt. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass der 38-Jährige getötet wurde.

Ein Passant hatte den Toten am Mittwochmorgen gegen acht Uhr entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte hätten den Mann dann auf dem Fußweg liegend im Bereich der Adenauerstraße am Aschenberg in Fulda vorgefunden, wie die Polizei mitteilte.

"Für die Person kam jede Hilfe zu spät", sagte Polizeisprecherin Sandra Hanke. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Fulda am Nachmittag mitteilten, sei von einem Tötungsdelikt auszugehen. "Die Hintergründe der Tat sind momentan noch nicht bekannt", hieß es. Der Fundort der Leiche wurde weiträumig abgesperrt.

Obduktion am Donnerstag

Am Donnerstag werde die Leiche obduziert, um die Todesursache zu klären. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht auf Mittwoch im Bereich der Adenauerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich an das Polizeipräsidium Osthessen zu wenden.