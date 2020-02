Millimeterarbeit an der Schiersteiner Brücke zwischen Wiesbaden und Mainz: Ein neues Brückenteil wurde vom Rhein aus eingepasst. Starker Wind erschwerte die Aufgabe der Monteure.

Auf die Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden wartete am Mittwoch ein tonnenschweres neues Puzzlestück. Ursprünglich sollte das 120 Meter lange und über 2.000 Tonnen schwere Brückenteil mit einem Ponton bereits am frühen Morgen über das Wasser zur Baustelle an der A643 bugsiert werden.

Arbeiten bis spät in die Nacht

Wegen der schwierigen Witterungsverhältnisse und des starken Windes verzögerte sich der Start der Arbeiten jedoch bis in den späten Vormittag hinein. Beim Anheben könne sich das Brückenteil durch den Wind aufschaukeln, erklärte Projektleiter Jörg Steincke.

"Da ist eine maximale Windgeschwindigkeit von 36 Stundenkilometern zulässig", sagte Steincke. Am Morgen seien aber Böen mit einer Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern aufgetreten.

Erst am Mittag konnte das Brückenteil bewegt werden. An Stahlseilen wurde das Brückenteil unter die Brücke gebracht, um dann vom Rhien aus passgenau in die Lücke eingefügt zu werden.

Rund 30 bis 40 Monteure waren für diesen Vorgang vor Ort. Auch am späten Abend wurde noch gearbeitet. Wegen der Verzögerung zu Beginn sollten sich die Arbeiten bis Mitternacht hinziehen. Die Schweißarbeiten zum Fixieren des Brückenteils werden Steincke zufolge mehrere Monate dauern.

2021 soll neue Doppelbrücke fertig sein

An der Baustelle wird derzeit der zweite Teil einer neuen Zwillingsbrücke errichtet. Die sogenannte Oberstrombrücke steht auf der stromaufwärtsgerichteten Seite.

Die erste neue Teilbrücke, die Unterstrombrücke, war Ende 2017 fertig geworden, danach wurde die alte Querung - ein Stahl-Beton-Bauwerk von 1963 - abgerissen. 2021 soll die neue Doppelbrücke fertig sein. Laut Planungen summieren sich die Gesamtkosten auf 216 Millionen Euro.

