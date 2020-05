Die 21-jährige Jacky aus der Nähe von Wiesbaden hat das diesjährige Finale von Heidi Klums Castingshow "Germany's Next Topmodel" gewonnen.

Auf Platz zwei landete in der 15. Staffel der ProSieben-Show am Donnerstagabend die 20 Jahre alte Österreicherin Sarah und auch Platz drei ging nach Österreich, an die 20-jährige Maureen aus Wien. Für eine Überraschung sorgte die vierte Finalistin: Lijana aus Kassel warf freiwillig das Handtuch. Als Grund nannte die Studentin, dass sie keine Lust mehr auf den Hass habe, der ihr entgegenschlage.