Unwetter und Tornado-Verdacht in Rüsselsheim

In Hessen hat es am Dienstagabend einzelne, kräftige Unwetter mit Starkregen gegeben. In Rüsselsheim war es besonders heftig, dort sind mehrere Bäume umgeknickt. Es könnte sich laut Meteorologen um einen Tornado gehandelt haben.

Das Unwetter mit Starkregen und heftigen Böen hinterließ Spuren in Rüsselsheim. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stürzten dort mehrere Bäume um. Besonders betroffen war der Stadtteil Königstädten, aber auch im benachbarten Stadtteil Haßloch entstanden Schäden. Einige Straßen wie zum Beispiel die Ausfahrt der Autobahn 60 in Fahrtrichtung Mainz wurden für die Aufräumarbeiten vorübergehend gesperrt.

Demnach gingen zahlreiche Meldungen bei der Polizei ein, vor allem wegen umgestürzter Bäume. Nach ersten Erkenntnissen wurden 20 Autos beschädigt, ebenso wie das Dach eines Mehrfamilienhauses. Statiker prüfen nun, ob das Haus noch bewohnbar ist. Unfälle oder Verletzte gab es offenbar nicht.

Weiter Unwettergefahr in Hessen

Die Aufräumarbeiten der Feuerwehr sollten noch bis in den Mittwochmorgen gehen. Es konnten am Abend nicht alle Bäume und Äste abtransportiert werden.

Laut hr-Wetterredaktion könnte es sich um einen Tornado handeln. Eine Bestätigung des Deutschen Wetterdienstes steht noch aus. Auch in den kommenden Tagen besteht weiter Unwettergefahr, vor allem am Donnerstag kann es verbreitet stark regnen mit Mengen von 25 bis 30 Litern pro Quadratmeter.