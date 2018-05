Mit ihren Vorwürfen über angebliche sexuelle Übergriffe auf Frauen in Frankfurt sorgten eine 29-Jährige und ein Wirt für Aufsehen. Nun ist die Frau tot und der 50-Jährige wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.

Gegen den 50 Jahre alte ehemalige Betreiber der Bar First In in der Frankfurter Innenstadt ist am Samstag Haftbefehl wegen Mordverdachts erlassen worden. Das hat die Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Jan M. steht im Verdacht, die 29 Jahre alte Irina A. getötet zu haben. Der Mann schwieg auch bei der Vorführung vor dem Haftrichter zu den Vorwürfen.

Als Mordmerkmal führten die Ermittler Habgier an, da Schmuck der Getöteten fehle. Es würden aber noch weitere Motive geprüft. Blutspuren des Mannes am Tatort hatten am Freitag zur Festnahme geführt.

Dem Beschuldigten hatte seine Ehefrau ein Alibi gegeben, wie aus Ermittlerkreisen verlautete. Dass dieses Alibi nicht stimmen könne, zeige sich jedoch anhand von Handy-Bewegungsdaten.

Das First In auf der Freßgass

Die Leiche der 29-Jährigen, die im Frankfurter Westend gewohnt hatte, war am Mittwochmorgen im Niddapark gefunden worden. Der Körper wies mehrere Stichverletzungen auf.

Die Frau war Teilhaberin des First In und hatte zudem als Bedienung in dem Lokal gearbeitet, das im vergangenen Jahr verkauft wurde. Sie hinterlässt zwei Jungen - Zwillinge im Alter von vier Jahren. Nach dem Abitur in Moldawien hatte sie in Frankfurt Betriebwirtschaft studiert, das dann abgebrochen. Sie war auch als Immobilienmaklerin tätig.

Gerichtstermin am 8. Juni

Die 29-Jährige und der Barbetreiber, ein Sympathisant der AfD und der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung, hätten sich am 8. Juni vor dem Amtsgericht Frankfurt wegen Vortäuschens einer Straftat verantworten sollen. Beide hatten Anfang 2017 in einem Interview mit einem Bild-Reporter behauptet, in der zurückliegenden Silvesternacht hätten bis zu 50 arabischstämmige Männer in und um M.s Lokal herum Frauen sexuell belästigt und Gäste beklaut.

Das war jedoch alles frei erfunden. Bild entschuldigte sich später für die falsche Berichterstattung.

