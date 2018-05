Im Fall der getöteten Frau aus dem Frankfurter Niddapark steht ein Barbetreiber unter Tatverdacht. Sein Blut fand sich am Tatort. Der Gastronom stand mit der Frau im Zentrum eines Skandals um einen angeblichen Sexmob.

Der Gastronom und Betreiber der Bar First In in der Frankfurter Innenstadt wird am Samstagmittag einem Haftrichter vorgeführt, wie Polizeisprecherin Annegret Kaus auf Nachfrage von hessenschau.de sagte. Sie bestätigte damit einen Bericht der Bild-Zeitung , wonach Jan M. im Fall der getöteten Irina A. festgenommen wurde und unter Tatverdacht steht.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte zu hr-iNFO, die Polizei habe Blutspuren von M. am Tatort gefunden.

Das First In auf der Freßgass Bild © picture-alliance/dpa

Die Leiche der 29-Jährigen, die als Bedienung und in der Immobilienbranche gearbeitet hatte, war am Mittwochmorgen im Frankfurter Niddapark gefunden worden. Der Körper wies mehrere Stichverletzungen auf.

Gerichtstermin am 8. Juni

Die zweifache Mutter und der Barbetreiber, ein Sympathisant der AfD und der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung, sollten sich eigentlich am 8. Juni vor dem Amtsgericht Frankfurt wegen Vortäuschens einer Straftat verantworten. Beide hatten Anfang 2017 in einem Interview mit einem Bild-Reporter behauptet, in der zurückliegenden Silvesternacht hätten bis zu 50 arabischstämmige Männer in und um M.s Lokal herum Frauen sexuell belästigt und Gäste beklaut.

Das war jedoch alles frei erfunden. Bild entschuldigte sich später für die falsche Berichterstattung.

