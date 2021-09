In einer brennenden Wohnung in Usingen (Hochtaunus) ist am späten Dienstagabend eine Tote gefunden worden.

Laut Polizei handelt es sich um eine 60 Jahre alte Bewohnerin. Ein Nachbar hatte Rauch aus der Wohnung kommen sehen und die Feuerwehr alarmiert. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei. Hinweise auf Brandstiftung gebe es bislang nicht.