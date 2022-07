Aus dem Riedsee bei Biblis (Bergstraße) ist am Montagnachmittag der leblose Körper einer Frau geborgen worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handele es sich um eine 79-Jährige, die in Begleitung ihres Ehemannes am See war, teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Nähere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.