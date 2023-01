Im nordhessischen Frankenau hat die Polizei die Leiche einer 58-Jährigen entdeckt. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus, ein 18-Jähriger wurde festgenommen.

Eine 58 Jahre alte Frau ist in Frankenau (Waldeck-Frankenberg) vermutlich einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Ermittler fanden die Tote am frühen Donnerstagmorgen in einem Haus, wie die Staatsanwaltschaft in Marburg und die Polizei in Korbach gemeinsam mitteilten.

Ein 18-Jähriger wird verdächtigt, die Frau getötet zu haben. Der junge Mann stellte sich nach der Tat bei der Polizei und wurde vorläufig festgenommen.

Weitere Informationen zum Ablauf oder zu den Hintergründen der Tat wollten die Ermittler aus taktischen Gründen zunächst nicht nennen.

