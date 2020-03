Tote Frau in Wohnung gefunden

Eine tote Frau ist in ihrer Wohnung in Erlensee (Main-Kinzig) gefunden worden.

Die Polizei nahm die 38-jährige Tochter als tatverdächtig fest, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Polizei fand die Leiche der 79 Jahre alten Bewohnerin am Mittwochabend. Die Tochter wurde in eine Fachklinik eingewiesen, weil sie laut Polizei einen "verwirrten Eindruck" machte. Hausbewohner hatten die Beamten alarmiert, weil Wasser unter der Eingangstür aus der Wohnung gelaufen war. Daraufhin brach die Polizei die Tür auf und verschaffte sich Zutritt.