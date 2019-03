Beamte der Spurensicherung vor dem Haus in Offenbach, wo eine Frau tot aufgefunden wurde.

Beamte der Spurensicherung vor dem Haus in Offenbach, wo eine Frau tot aufgefunden wurde. Bild © einsatzreport-suedhessen.de

Tote in Offenbacher Wohnung gefunden

Eine 57-jährige Frau ist tot in ihrer Wohnung in Offenbach gefunden worden. Schwere Verletzungen deuten nach ersten Ermittlungen der Polizei auf ein Gewaltverbrechen hin.

Eine Frau ist am Montagnachmittag tot in ihrer Wohnung in der Offenbacher Luisenstraße aufgefunden worden. Laut Polizei hatte sie schwere Verletzungen, der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Die Hintergründe seien noch völlig unklar, hieß es. Am Dienstagmorgen teilte die Polizei mit, dass die Tote von ihren zwei erwachsenen Söhnen gefunden wurde.