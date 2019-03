Tote in Offenbacher Wohnung gefunden

Eine Frau ist tot in ihrer Wohnung in Offenbach gefunden worden. Schwere Verletzungen deuten nach ersten Ermittlungen der Polizei auf ein Gewaltverbrechen hin.

Eine Frau ist am Montagnachmittag tot in ihrer Wohnung in der Offenbacher Luisenstraße aufgefunden worden. Laut Polizei hatte sie schwere Verletzungen, der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Die Hintergründe seien noch völlig unklar, hieß es. Auch zur Identität der Toten machte die Polizei bislang noch keine Angaben.

