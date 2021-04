Auf einer Landstraße im Vogelsberg ist ein Auto mit einem Kleintransporter zusammengestoßen. Eine 56-jährige Frau starb noch an der Unfallstelle, ein 48-Jähriger schwebt in Lebensgefahr.

Bei einem schweren Unfall auf der L3072 nahe dem Mückener Ortsteil Atzenhain (Vogelsberg) ist gegen 5.15 Uhr am Montagmorgen eine Frau ums Leben gekommen. Die 56 Jahre alte Autofahrerin hat beim Abbiegen an einer Kreuzung laut Polizei offenbar einen Kleintransporter übersehen. Der 48 Jahre alte Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte mit Wucht in die Fahrerseite des Autos.

Mann in Lebensgefahr

Die Frau war nach Angaben der Polizei sofort tot. Der 48-Jährige wurde bei dem Unfall in seinem Kleintransporter eingeklemmt und schwer verletzt. Nachdem ihn die Rettungskräfte befreit hatten, wurde er mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Er schwebt laut Polizei in Lebensgefahr.

Wegen der Bergungsarbeiten blieb die Landstraße am Morgen voll gesperrt. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge liegt der Sachschaden bei rund 20.000 Euro.

