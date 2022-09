Tote und verletzte Hunde in Frankfurt: Polizei untersucht Giftköder

Nach einer Giftköder-Attacke im Frankfurter Stadtteil Riedberg sucht die Polizei weiter nach den Tätern. Wie viele Hunde insgesamt betroffen sind, ist noch nicht klar. Mehrere starben an den Folgen.

Videobeitrag Video Mehrere Hunde nach Giftköder-Attacke gestorben Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Im Fall der Giftköder-Attacke im Frankfurter Stadtteil Riedberg sind weiter viele Fragen offen. Mehrere Hunde litten seit Freitag unter den Folgen von gefressenen Giftködern. Der Polizei seien bislang neun Fälle gemeldet worden, davon seien vier Hunde gestorben, teilte ein Sprecher am Montag mit. Zum Wochenstart durchsuchten die Beamten erneut die Hundewiese nach möglichen Beweisen.

Die Polizei schließt nicht aus, dass weitere Hunde an den Giftködern erkrankt sind. Ein Sprecher sagte, er gehe nicht davon aus, dass alle Besitzer Anzeige erstatten werden. Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer hatten am Wochenende zu Gedenkveranstaltungen am Tatort im Frankfurter Norden aufgerufen. Dort sind seit Samstag Blumen und Kerzen aufgestellt.

Köder waren als Trockenfutter getarnt

Alle betroffenen Hunde waren zuvor am Freitag im Bonifatiuspark ausgeführt worden, wo es eine größere Hundewiese gibt, auf der die Tiere auch unangeleint laufen dürfen. In dem Park und im Umkreis des Parks waren zahlreiche Giftköder ausgelegt worden. Diese glichen Trockenfutter-Stückchen und waren meist versteckt positioniert, etwa unter einer Parkbank. Die Polizei konnte mehrere davon auffinden und sicherstellen.

Im Park in Frankfurt-Riedberg ausgelegt: Giftköder Bild © Beate Matzollek

Die Köder sollten anschließend in einem Labor untersucht werden. Ergebnisse lagen nach Angaben des Polizeisprechers am Montagmorgen noch nicht vor. Auch gebe es weiter keine Hinweise auf die Täter. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Bereits am Freitagmorgen waren mehrere Hunde mit Vergiftungserscheinungen in eine Tierklinik im Stadtteil Kalbach behandelt worden. Vier von ihnen starben nach Angaben der Tierklinik noch am selben Tag. Eine Tierärztin aus dem Stadtteil Kalbach berichtete, ihr seien mindestens drei weitere Todesfälle bekannt.