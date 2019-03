Auf der Autobahn nahe dem mittelhessischen Herborn ist eine tote Wölfin entdeckt worden. Es könnte sich um ein vor wenigen Tagen im Kreis Marburg-Biedenkopf gefilmtes Tier handeln.

Nach Angaben des Hessischen Umweltministeriums ist am Donnerstag ein toter Wolf auf der A45 gefunden worden. Laut der Mitteilung lag der Kadaver zwischen der Anschlussstelle Herborn Süd und dem Parkplatz Ebersbach. Das Tier war offenbar Opfer eines Zusammenpralls mit einem Fahrzeug geworden.

Kadaver wird nach Berlin gebracht

Wie die hessische Wolfsbeauftragte beim Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie feststellte, handelt es sich bei dem toten Tier um ein 35 Kilogramm schweres Weibchen.

Woher die Wölfin stammt und ob sie das erst kürzlich in Bad Endbach (Marburg-Biedenkopf) gefilmte Tier ist, soll nun beim Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin untersucht werden. Eine Spaziergängerin hatte am Mittwoch einen Jungwolf entdeckt und seinen Streifzug durch Mittelhessen auf Video festgehalten.

Zweiter toter Wolf innerhalb weniger Tage

Erst in der vergangenen Woche war ein Wolf auf der A6 in Baden-Württemberg überfahren worden. Experten gehen davon aus, dass er kurz zuvor aus dem Wildpark Knüll bei Homberg (Efze) ausgebüxt war.