Toter 67-Jähriger in Hanau - Verdächtige nach Obduktion frei

Die drei Verdächtigen, die nach dem Tod eines 67-Jährigen in Hanau festgenommen wurden, sind wieder frei. Die Obduktion ergab, dass der Mann nicht durch fremdes Verschulden gestorben war.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei nahmen zunächst Ermittlungen wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt auf. Dann ergab die Obduktion jedoch, dass der Mann aufgrund einer medizinischen Ursache gestorben war, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der 67-Jährige war in eine körperliche Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in Hanau verwickelt. Diese sei "nach derzeitigen Erkenntnissen nicht unmittelbar todesursächlich" gewesen, berichtete die Polizei.

Verdächtige wieder frei

Drei vorläufig festgenommene Beschuldigte seien wieder auf freien Fuß gesetzt worden. "Es besteht gegenwärtig kein dringender Tatverdacht wegen eines Tötungsdelikts", teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauerten an.

Kurz nach 22 Uhr am Mittwoch hatte eine Zeugin die Polizei alarmiert und zunächst einen verbalen Streit gemeldet, der offenbar in eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten mündete. In deren Folge sei der 67-Jährige gestorben, hatten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst mitgeteilt. Die Polizei nahm einen Anwohner vorläufig fest sowie zwei Frauen - bis die Obduktion die Todesursache aufklärte.