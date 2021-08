Toter bei Brand in Wohnhaus in Altenstadt entdeckt

Dachstuhl in Flammen

In Altenstadt (Wetterau) ist es am Sonntag zu einem Hausbrand gekommen. Bei den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräften einen toten Menschen in dem Gebäude.

Ob es sich bei dem Toten um den in dem Haus gemeldeten Bewohner handle, müsse noch ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher am Abend.

Das Feuer war am Sonntagnachmittag aus noch unbekannten Gründen im Dachstuhl des Hauses ausgebrochen. Dieser brannte völlig aus. Der Tote wurde laut Feuerwehr aus dem Dachgeschoss geborgen. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann am Fuß verletzt. Der Einsatz der Rettungskräfte dauerte laut Polizeisprecher bis ca 21 Uhr.

