Toter bei Messerstecherei in Frankfurt

Im Frankfurter Stadtteil Gallus ist ein Mann durch Messerstiche getötet worden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Bei einer Messerstecherei im Frankfurter Stadtteil Gallus ist am Donnerstagabend ein Mensch getötet worden. Die Polizei wurde um 20.45 Uhr zum Tatort an der Idsteiner Straße gerufen. Wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte, war es dort zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein Mann tödlich verletzt wurde. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt.

In die Auseinandersetzung seien mehrere Personen verwickelt gewesen, sagte der Polizeisprecher. Mehr Informationen nannte der Sprecher nicht.

Die Polizei sperrte den Tatort an der Idsteiner Straße am Donnerstagabend weiträumig ab, die Spurensicherung war vor Ort. Die Ermittlungen laufen.