Obduktion angeordnet Toter in der Fulda entdeckt

Ein Angler hat am Sonntag in der Fulda in Rotenburg einen Toten entdeckt.

Es handelt sich um einen 46 Jahre alten Mann aus dem Vogelsbergkreis, wie die Polizei am Montag berichtete. Hinweise für ein Fremdverschulden gebe es nicht. Es wurde eine Obduktion angeordnet.