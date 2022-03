Die Polizei in Frankfurt hat einen toten Mann gefunden. Seine Leiche wurde an der Stadtgrenze zu Offenbach entdeckt. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich um ein Verbrechen handelt.

Viel ist am Sonntagnachmittag nicht bekannt über den Fund eines toten Mannes in Frankfurt. Wie die Polizei mitteilte, wurde Samstagabend gegen 23.30 Uhr im Frankfurt Stadtteil Oberrad eine männliche Leiche gefunden - "auf einer Freifläche an der Kaiserleipromenade". Der Fundort liegt unmittelbar an der Stadtgrenze zu Offenbach.

Ermittlungen wegen Tötungsverdacht

Über Alter und Identität des Toten konnte die Polizei am Sonntag auf hr-Nachfrage nichts sagen. Nur so viel: Am Fundort der Leiche seien Spuren gesichert worden, man habe die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts aufgenommen. Wie der Mann zu Tode gekommen sein könnte, sagte die Polizei nicht.

Die Kaiserleipromenade verläuft von der Gerbermühlstraße nahe dem Mainufer bis kurz vor die Autobahn 661. Parallel zur Straße liegen Bahngleise.

Zeitung: Massive Gewalt gegen den Kopf

Wie bild.de am Sonntag berichtete, wurde die Leiche in einem Zeltlager neben den Gleisen gefunden. Nach Informationen der Zeitung wurde massive Gewalt gegen den Kopf des Opfers ausgeübt. Eine Bestätigung der Polizei gab es hierfür zunächst nicht.