Toter in S-Bahn-Station

Notfälle Toter in S-Bahn-Station

Eine Polizeibeamtin auf dem Nachhauseweg hat am Dienstagmorgen an der S-Bahnstation Konstablerwache in Frankfurt einen toten Mann entdeckt.

Der 53-Jährige saß leblos auf einer Sitzgelegenheit am Gleis 3. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Todesursache ist nach Angaben der Polizei ungeklärt.