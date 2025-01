Toter in Kassel - Ermittlungen

Die Polizei in Kassel bittet um Mithilfe bei der Klärung der Identität eines Toten.

Der Mann starb im Dezember in Rothenditmold in einem Mehrfamilienhaus. Fremdverschulden wird ausgeschlossen. Allerdings ist unklar, wer der Tote ist, der sich einem Bewohner, der ihn kurz vor seinem Tod kennenlernte, nur als "Vitali", 38 Jahre alt, aus Moldawien vorstellte. Der Mann gab zudem an erst seit Kurzem in Kassel in der Nähe des Bahnhofs in einer Unterkunft oder einem Hotel zu leben.