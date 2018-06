Toter Mann in Gebüsch in Darmstadt gefunden

In Darmstadt ist in einem Gebüsch ein toter Mann gefunden worden. Wie und wann der Mann starb, ist noch unklar. Obwohl er Ausweispapiere bei sich hatte, ist seine Identität noch nicht zweifelsfrei geklärt.

Ein Passant hat am Mittwoch in der Nieder-Ramstädter-Straße in Darmstadt einen grausigen Fund gemacht. In einem Gebüsch in der Nähe des Roßdörfer Platzes lag ein toter Mann.

Wie der Mann ums Leben kam, ist nach Polizeiangaben noch völlig unklar. Bei der Leiche wurden Ausweispapiere gefunden, so dass man zu wissen glaubt, wer der Tote ist. Demnach handelt es sich um einen Mann im Alter von 65 Jahren.

Allerdings sei die Leiche schon so stark verwest, dass die Identität noch nicht zweifelsfrei feststehe. Hinweise auf eine Gewalttat gebe es nicht. Die Leiche war nicht abgedeckt oder verscharrt.

Bei der Obduktion konnte keine Todesursache festgestellt werden. Die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung und DNA-Ergebnisse, die die Identität feststellen, werden erst Mitte nächster Woche erwartet.

