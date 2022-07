In Karben in der Wetterau ist ein toter Radfahrer gefunden worden. Wie der 44 Jahre alte Mann ums Leben kam, ist noch unklar.

In Klein-Karben (Wetterau) ist in der Nacht zum Montag ein lebloser Radfahrer an einem Wegrand gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Anwohner den am Kopf verletzten Mann gegen 1.35 Uhr am Günter-Reutzel-Weg. Sie versuchten demnach noch ohne Erfolg, den 44-Jährigen wiederzubeleben.

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Es gibt nach ersten Erkenntnissen keine Hinweise darauf, dass weitere Menschen an dem Tod des Fahrradfahrers beteiligt gewesen sein könnten. Die Beamten ermitteln, wie es zu dem tragischen Vorfall kommen konnte und suchen Zeugen. Denkbar sei etwa ein Sturz oder ein medizinischer Notfall, sagte ein Polizeisprecher.