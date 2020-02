Ermittler untersuchen ein Auto am Tatort in Hanau

Ermittler untersuchen ein Auto am Tatort in Hanau Bild © Reuters

Was wir über die tödlichen Schüsse in Hanau wissen

Tote und Verletzte nach Schüssen, die Polizei im Großeinsatz, ein toter Verdächtiger und ein rechtsradikales Motiv: Fragen und Antworten zu den Geschehnissen in Hanau.

Was ist in Hanau passiert?

Laut Polizei sind am Mittwochabend gegen 22 Uhr an zwei Tatorten in Hanau Schüsse gefallen. Die Schüssen fielen in zwei Shisha-Bars.

Wie viele Menschen wurden getötet?

Bei den Schüssen sind insgesamt neun Menschen ums Leben gekommen. Die ersten Schüsse fielen in einer Shisha-Bar in der Hanauer Innenstadt. Anschließend in einer Shisha-Bar im Stadtteil Kesselstadt. Zudem wurden der mutmaßliche Täter und offenbar seine Mutter leblos aufgefunden. Damit steigt die Zahl der Toten rund um die Vorfälle vom Mittwochabend und Donnerstagmorgen auf elf.

Gibt es Verletzte?

Die Polizei spricht von mindestens vier Verletzten durch die Schüsse in den Bars. Eine genaue Zahl nannten die Ermittler noch nicht.

Wie laufen die Ermittlungen der Polizei?

Die Ermittlungen der Polizei führten über das mutmaßliche Fluchtfahrzeug zu einer Wohnung in Hanau: Dort wurde der mutmaßliche Todesschütze am frühen Donnerstagmorgen tot aufgefunden. Dort sei eine weitere Leiche entdeckt worden, teilten die Beamten mit. Nach ARD-Informationen handelt es sich offenbar um die Mutter des Verdächtigen. Es gebe keinen Hinweis auf weitere Täter, so ein Polizeisprecher. Die Beamten waren mit einem Großaufgebot an den Tatorten vertreten. Es waren auch Einsatzkräfte aus Bayern im Einsatz.

Polizisten beim Einsatz in Hanau Bild © picture-alliance/dpa

Gibt es Erkenntnisse über das Motiv?

Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen. Nach hr-Informationen gehen die Ermittler von einem rechtsradikalen Hintergrund aus. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen wurden ein Bekennerschreiben und ein Video gefunden. Das Video hat er wenige Tage vor der Tat bei Youtube veröffentlicht. In diesem Video spricht der Mann in fließendem Englisch von einer "persönlichen Botschaft an alle Amerikaner". Der Clip, der am Donnerstagmorgen weiter im Internet zu sehen war, wurde offensichtlich in einer Privatwohnung aufgenommen.

Welche Informationen liegen über den mutmaßlichen Täter vor?

Nach Informationen von ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt handelt es sich um einen 43 Jahre alten Mann.

Was ist über den Tathergang bekannt?

Zunächst wurde eine Sisha-Bar am Hanauer Heumarkt angegriffen. Augenzeugen berichteten von acht bis neun Schüssen. Danach fuhren der oder die Täter nach Kesselstadt. Dort fielen Schüsse wieder in einer Shisha-Bar. Im Stadtteil Lamboy war die Polizei ebenfalls mit einem Großaufgebot im Einsatz – entgegen erster Meldungen gab es dort aber keine Schießerei.

Was ist mit den zuvor gemeldeten Festnahmen?

In der Nähe des Tatorts in Kesselstadt wurde zeitnah nach den Vorfällen ein Mann in Handschellen abgeführt. Dieser hat mit den Schießereien laut Polizei aber nichts zu tun. Auch die angebliche Festnahme eines Tatverdächtigen in Lamboy bestätigte die Polizei nicht.

Wo findet man Informationen der Polizei?

Die Polizei Südosthessen begleitet die Vorfälle in Hanau auf Twitter . Sie bittet darum, keine Spekulationen oder Videos unbekannter Quellen zu verbreiten. Wer Hinweise an die Ermittler weitergeben möchte, solle sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 melden. Die Polizei richtete zudem einen Server für Hinweise und Zeugenaussagen ein.

Gibt es am Morgen noch Auswirkungen der Polizeiaktion?

Die Ermittlungen der Polizei sind noch nicht abgeschlossen. Daher sind einige Straßen weiter gesperrt, wie Bürgermeister Claus Kaminsky (SPD) mitteilte. Die Heinrich-Heine-Schule sowie die "Kinderburg Weststadt" und das Kinderhaus West bleiben wegen der gesperrten Zufahrten geschlossen.

Gibt es Reaktionen auf die Geschehnisse in Hanau?

Hanaus Oberbürgermeister Kaminsky (SPD) zeigte sich noch in der Nacht erschüttert. "Das war ein furchtbarer Abend, der wird uns sicherlich noch lange, lange beschäftigen und in trauriger Erinnerung bleiben", sagte er der Bild. Die Bundesregierung reagierte bestürzt auf das schwere Gewaltverbrechen. "Die Gedanken sind heute morgen bei den Menschen in #Hanau, in deren Mitte ein entsetzliches Verbrechen begangen wurde", schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter. Weitere Reaktionen zu den Vorfällen in Hanau.