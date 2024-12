Totes Baby in Neu-Isenburg gefunden

In Neu-Isenburg ist ein totes Baby in der Wohnung eines Mehrfamilienhaues gefunden worden. Die Mutter wird verdächtigt, das Mädchen nach der Geburt getötet zu haben.

Veröffentlicht am 05.12.24 um 11:14 Uhr

Eine Frau aus Neu-Isenburg (Offenbach) wird verdächtigt, ihr Baby direkt nach der Geburt getötet zu haben.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, war das tote Baby am Mittwoch in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Gravenbruch entdeckt worden.

Angehörige fanden totes Baby

Nach Polizeiangaben hatten Angehörige am Mittwochabend die Polizei über den Fund des Leichnams in der Wohnung informiert.

Da es Hinweise von Gewaltanwendung an dem toten Neugeborenen gab, ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Eine Obduktion soll Klarheit bringen. Noch am Donnerstag soll die Beschuldigte einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.