Totes Baby in Neu-Isenburg gefunden

In Neu-Isenburg ist ein totes Baby in der Wohnung eines Mehrfamilienhaues gefunden worden. Die Mutter wird verdächtigt, das Mädchen nach der Geburt getötet zu haben.

Fahrzeuge der Spurensicherung vor dem Mehrfamilienhaus in Neu-Isenburg.

Fahrzeuge der Spurensicherung vor dem Mehrfamilienhaus in Neu-Isenburg. Bild © 5vision.news

Eine Frau aus Neu-Isenburg (Offenbach) wird verdächtigt, ihr Baby direkt nach der Geburt getötet zu haben.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, war das tote Baby am Mittwoch in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Gravenbruch entdeckt worden.

Angehörige fanden totes Baby

Nach Polizeiangaben hatten Angehörige am Mittwochabend die Polizei über den Fund des Leichnams in der Wohnung informiert.

Da es Hinweise von Gewaltanwendung an dem toten Neugeborenen gab, ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Die Obduktion habe stattgefunden, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Nachmittag. Aktuell könnten keine weiteren Details genannt werden. Noch am Donnerstag soll die Beschuldigte einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Weitere Informationen Hilfe für Schwangere Das kostenlose Hilfetelefon "Schwangere in Not – anonym & sicher" ist unter 0800 / 40 40 020 rund um die Uhr erreichbar und hilft in mehreren Sprachen sowie barrierefrei weiter. In ganz Hessen gibt es Schwangeren-Beratungsstellen. Hier ein Übersicht der Standorte . Sie sind auch die Anlaufstelle für die vertrauliche Geburt für Frauen, die ihre Schwangerschaft geheim halten möchten. Die vertrauliche Geburt ermöglicht eine medizinisch sichere Entbindung. Bei der Telefonseelsorge erhält man anonyme Beratung rund um die Uhr unter den kostenlosen Nummern 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222. Auch eine Beratung über das Internet ist möglich unter telefonseelsorge.de . Ende der weiteren Informationen