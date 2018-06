Totes Ehepaar in Dietzenbacher Wohnung entdeckt

Hintergründe noch unklar Totes Ehepaar in Dietzenbacher Wohnung entdeckt

In einer Wohnung in Dietzenbach haben Polizisten die Leichen eines Ehepaares gefunden. Die Frau war nicht an ihrem Arbeitsplatz erschienen.

Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Polizisten machten die schreckliche Entdeckung am Donnerstagabend: In einer Wohnung in der Innenstadt von Dietzenbach (Offenbach) lagen die Leichen eines 64 Jahre alten Mannes und seiner 61 Jahre alten Ehefrau. Das Paar hatte dort gemeinsam gewohnt.

Bekannte hatten die Beamten alarmiert, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten. Die Frau war nicht an ihrem Arbeitsplatz erschienen.

Zur Todesursache machte die Polizei keine Angaben. Die Hintergründe seien noch unklar.