Totes Kind in Kanal in Fulda gefunden

Das vermisste zweijährige Mädchen aus Fulda ist offenbar tot. Bei der Suche nach dem Mädchen fanden die Einsatzkräfte ein lebloses Kind in einem Kanal.

Tragisches Ende einer Suchaktion: In einem unterirdischen Bachlauf haben die Einsatzkräfte in Fulda die Leiche eines Kindes entdeckt, wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen handele es sich dabei um die vermisste zweijährige Timnit. Die Fundstelle liegt an der Rückseite einer Fabrik, nur wenige hundert Meter entfernt von der Wohnung der Familie.

Die Polizei habe den Bereich abgesperrt und führe vor Ort die notwendigen polizeilichen Maßnahmen durch, hieß es. Dazu gehört eine umfangreiche Spurensuche und die endgültige Identifizierung des toten Kindes. Wie genau es ins Wasser gelangte, sei derzeit noch unklar, die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Unbemerkt weggelaufen

Das Mädchen war am Montagabend gegen 19:30 Uhr in einem unbeobachteten Moment aus der elterlichen Wohnungweggelaufen. Die Polizei hatte umgehend eine große Suchaktion gestartet, an der mehr als 50 Einsatzkräfte beteiligt waren. Mit Wärmebildkameras und einer Hundestaffel suchten sie am Abend die Umgebung ab, auch die DLRG war mit Booten an der Suche beteiligt.

Nachdem die Maßnahmen in der Nacht unterbrochen wurden, setzte die Polizei die Suche am Dienstagmorgen fort - unterstützt von rund 100 Kollegen der Bereitschaftspolizei Fulda, der Polizei Frankfurt und der Bundespolizei. Auch die Feuerwehr und die DLRG waren erneut im Einsatz.

Anm. der Redaktion: Die Polizei hatte am Abend zunächst berichtet, das vermisste Mädchen sei drei Jahre alt. Die Altersangabe wurde am Dienstagvormittag korrigiert.

Sendung: hr1, 01.12.2020, 16.30 Uhr