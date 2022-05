Der Fundort in der Hanauer Innenstadt.

Der Fundort in der Hanauer Innenstadt. Bild © 5vision.media

Totes Mädchen auf Hochhausbalkon in Hanau gefunden

Auf dem Balkon eines Hochhauses in Hanau ist ein totes Mädchen gefunden worden. Vor dem Haus lag ein schwerverletzter Junge auf der Straße.

In Hanau ist am Mittwochmorgen ein totes Mädchen auf dem Balkon eines Hochhauses am Marktplatz gefunden worden. Laut Polizei war zuvor ein schwerverletzter Junge entdeckt worden, der auf der Straße vor dem Haus lag. Später fanden Beamte das Mädchen auf einem Balkon im neunten Stock.

Die Hintergründe sind noch völlig unklar, auch das Alter der Kinder war am Morgen noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen noch.

Mehr in Kürze.