Weil er seine Lebensgefährtin mit einem Hammer erschlagen hat, ist ein 30-Jähriger zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht wandelte das ursprüngliche Mordurteil in eine Verurteilung wegen Totschlags um.

In einem neuen Prozess ist ein 30-Jähriger in Frankfurt zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte im Juli 2014 seine 29 Jahre alte Lebensgefährtin in ihrer Frankfurter Wohnung mit einem Hammer erschlagen. Die Tat war erst nach mehreren Tagen entdeckt worden.

Vernehmungsmethoden kritisiert

Das Landgericht wertete die Tat des Mannes am Mittwoch als Totschlag. In einem ersten Prozess war der Beschuldigte 2015 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Wegen Rechtsfehlern hatte der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil jedoch aufgehoben und den Fall an das Landgericht zurückgegeben.

Unter anderem hatte der BGH die Vernehmungsmethoden der Polizei kritisiert. So hatten Beamte den Beschuldigten mit seiner Mutter konfrontiert, um ein Geständnis zu erreichen.

Richter: "Ein Angeber und Narzisst"

Der Vorsitzende Richter sprach am Mittwoch von großer Brutalität. Laut Urteil hatte der Angeklagte seine Freundin mit neun Hammerschlägen traktiert und ihr mit einem Rasiermesser schwere Schnittverletzungen am Hals und im Gesicht zugefügt.

Den 30-Jährigen zeichneten Kälte und eine narzisstische Persönlichkeit aus, so der Vorsitzende Richter. Im Prozess habe er gelogen und kaum Mitgefühl gezeigt. Stattdessen sei er durch Angeberei und Selbstmitleid hervorgetreten.

Bruder des Opfers verlässt Gerichtssaal

Nach Überzeugung des Gerichts kam es zu der Tat, weil der Angeklagte seine Versprechen eines großzügigen Lebensstils mit Eigentumswohnung und Urlaubsfahrten gegenüber der Frau nicht einhalten konnte. Ihre Kritik daran habe seine narzisstische Persönlichkeit nicht vertragen, erklärte der Richter.

Das Mordmerkmal der Heimtücke sei ihm aber "nicht mit abschließender Sicherheit" nachzuweisen. Familie und Freunde des Opfers reagierten empört auf das Urteil. Der Bruder der Getöteten verließ den Gerichtssaal während der Urteilsbegründung. Der Richter erklärte dagegen, auch eine Verurteilung wegen Mordes könne den Verlust nicht ausgleichen.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau kompakt, 26.09.2018, 17.50 Uhr