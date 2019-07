Traktor steckt Scheune in Brand

Ein brennender Traktor hat eine ganze Scheune in Lorch (Rheingau-Taunus) in Brand gesteckt.

Das Feuer habe am Donnerstag vom Traktor auf das Scheunendach übergegriffen, so die Polizei am Freitag. Das Gebäude wurde schwer beschädigt, der Traktor brannte aus. Brandursache war ein technischer Defekt. Der Schaden wird auf 20.000 Euro beziffert.